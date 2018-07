Deel dit artikel:











Lof voor 'de held van Cadzand'

Cadzand is een held rijker: Kris Dieleman, de kitesurfer die dinsdag alarm sloeg over vier kinderen die door hoge golven en sterke stroming in de problemen waren geraakt. Hij hielp ook de mensen van de strandpost om de vier in veiligheid te brengen.

Strandwachten staan paraat bij Strandpost Cadzand (foto: Strandpost Cadzand) Het avontuur van de vier geredde kinderen had ook heel anders kunnen aflopen. Op Facebook grijpt de provincie het voorval aan om nog eens te wijzen op de gevaren van de zee. "De zee is hartstikke fijn maar mensen, let alstublieft goed op elkaar. De zee is ook verraderlijk gevaarlijk." De vrouw van de redder steekt op Facebook de loftrompet, en ook de provincie zwaait hem alle lof toe: Ook de Reddingsbrigade Nederland waarschuwt ouders hun kroost uit het oog mogen verliezen. Onlangs is een campagne gestart om iedereen bewust te maken van de risico's. Lees ook: Strandwachten en kitesurfer redden vier kinderen uit de zee