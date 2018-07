Stoomtrein heeft last van spoorlopers: levensgevaarlijk

Agenten reden gisteren mee met de Stoomtrein Goes-Borsele. (foto: Politieteam Oosterscheldebekken)

"Toen we deze gevaarlijke situatie bij de politie aankaarten, gaven ze aan de situatie zelf wel eens te willen bekijken", vertelt Reiner Zondervan van de Stoomtrein Goes-Borsele. En dus stapten agenten van Politieteam Oosterscheldebekken gisteren in de trein om knelpunten op het traject in beeld te brengen.

Reinier Zondervan van de SGB over mensen op het spoor

Op Facebook laten de agenten die een ritje maakten weten dat 'er zeker nog een controle zal volgen'. "Voorkom een boete en negeer de rode lichten en slagbomen niet, loop niet op het traject van het spoor. Dit laatste kan soms aantrekkelijk zijn om bijvoorbeeld bramen te plukken, maar kan levensgevaarlijk zijn en is daarom verboden."