'Ik zie Zeeuwen alleen maar voor anderen rijden'

Oud-wielrenner en commentator Maarten Ducrot (foto: ANP)

We belden met Ducrot kort voor de start van de etappe naar La Rosière. "Half twee? Zo laat al? Dan moeten we opschieten." Zo kunnen we een half uur voor het begin van de live-uitzending met Ducrot over wielrennen praten. Hij is commentator, maar vooral liefhebber. "Ik mag van de directie van de NOS niks meer zeggen over het onvermogen van de ploegleiders. Zij denken dat het zo moet, dan zal het wel zo moeten." Ducrot doelt op de tactiek die de meeste ploegen hanteren. "Geen risico nemen, bang om te verliezen, en dan alleen de laatste twee kilometer aanvallen. Dan zit ik me op te vreten."

Zo komt het gesprek op zijn etappezege in 1985. Ducrot reed in zijn eerste Tour naar de winst in de negende etappe tussen Straatsburg en Épinal. "Wij mochten voor onze eigen kans rijden. Zoetemelk heeft in 1985 zijn edele delen voor mij afgedraaid, zoals ik later dat jaar voor Zoetemelk deed toen hij het WK won. Een beetje zoals Quick Step tegenwoordig rijdt."

Maarten Ducrot baalt van rol Zeeuwen

33 jaar, 708 etappes en 12.066 dagen is het geleden dat Maarten Ducrot als winnaar over de streep kwam in Épinal. Patrick Tolhoek, Johnny Hoogerland en Ducrot zelf konden dat succes niet herhalen. Ook dit jaar zal het er volgens Ducrot niet van komen. "Ik zie hier alleen maar Zeeuwen die voor een ander moeten werken. Tolhoek moet gaan plassen als zijn kopman gaat plassen, of hij moet of niet. Hetzelfde geldt voor Minnaard. Dan ga je ook niet winnen."

Ducrot zou het liefst zien dat Tolhoek een vrije rol krijgt. "Die jongen moet ontdekken wat hij kan als renner. Zoals een paar jaar geleden in de Ronde van Zwitserland (toen Tolhoek de bergtrui won), daar word je renner van."

Vandaag rijdt het peloton naar Alpe d'Huez. Nog nooit won daar een Zeeuw. Ook dit jaar zal het er dus niet van komen. Alhoewel: "Ik blink uit in slechte voorspellingen", geeft Ducrot de Zeeuwse wielerfan nog enige hoop.