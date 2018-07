Pleijte wint stratenloop Westkapelle

Winnaar Tim Pleijte (midden) naast Job de Feijter en Erwin Harmes (foto: Omroep Zeeland)

Bij de dames won Monique Verschuure uit Yerseke. Zij hield Gaelle Despesel uit Halsteren en Monica Sanderse uit Vlissingen ruim achter zich.

De wedstrijd in Westkapelle maakt deel uit van het Stratenloopcircuit. Na drie van de vijf wedstrijden staat Erwin Harmes bovenaan het klassement. Bij de vrouwen is Monique Verschuure, die tot nu alle wedstrijden won, ongenaakbaar. De laatste twee wedstrijden van het Stratenloopcircuit 2018 zijn in Burgh-Haamstede (25 juli) en Vlissingen (1 augustus).

Lees ook: