Zierikzeese zeiler in top 10 van WK Laser 4.7 Zierikzeese zeiler in top 10 van WK Laser 4.7 (foto: Wikimedia Commans)

Zeiler Paul Hameeteman (14) uit Zierikzee heeft op het Jeugd WK Laser 4.7 de tiende plaats overall gehaald, van alle deelnemers onder de 16 jaar was hij de een na beste. Het evenement werd gehouden in het Poolse Gdynia.

Via Facebook laat de talentvolle zeiler weten dat hij tevreden is over zijn eindresultaat gezien de omstandigheden. Hameeteman is ook kritisch op zichzelf: hij vindt dat hij punten heeft laten liggen door wat foutjes te maken. De elfde en laatste race in Polen wist hij te winnen. Dat geeft moed om bij volgende kampioenschappen een gooi te doen naar de titel.