Dit is waarom de mariniers het hier straks ontzettend naar hun zin hebben

In de uitzending van Jinek wordt ook aandacht besteed aan het nieuws van afgelopen week dat er in de oude kazerne in Doorn een grote drugsvondst is gedaan. In een container werden zestien zakken vol cocaïne gevonden.

Maar de verslaggever van Jinek reisde ook af naar Vlissingen voor een introductie. Want volgens hem is dit vooral ook een gevalletje van 'onbekend maakt onbemind'.

Meeste zonuren en banen voor het oprapen

Van den Dobbelsteen somt de pluspunten van Vlissingen in het item op een rijtje. Zo is het de stad met de meeste zonuren van Nederland liggen de banen hier volgens de Zeeuwse VVV-directeur voor het oprapen.

Het is bovendien een stad aan de zee, met de Vlissingse boulevard waar je de zilte zeesmaak 'op je lippen kan proeven'. Het is een stad die wordt omringd door prachtige natuur, maar waar je ook de industrie aan je voorbij ziet trekken in de containerschepen die voorbij komen, onderweg van en naar de havens van Vlissingen en Antwerpen.

Vlissingen is thuiskomen, een 'warm bad'

Het is bovendien de stad van Michiel de Ruyter, de grondlegger van het Korps Mariniers. Voor de mariniers is de verhuizing naar Vlissingen dus eigenlijk thuiskomen. En zo zal het ook voelen, zegt Van den Dobbelsteen, want het wordt volgens hem mede dankzij al die zonuren 'een warm bad waar je in terechtkomt'.

Drukte op een zonovergoten Badstrand in Vlissingen (foto: Ria Brasser)

En de mariniers hoeven zich niet te vervelen, want Vlissingen heeft volgens de VVV-leider een bruisend uitgaansleven met allerlei terrassen waar je in de zon kunt genieten van een hapje en een drankje. Top tip van de directeur: de Zeeuwse mosselen zijn er weer. En er is ook 'fantastische koffie', waar de mariniers ongetwijfeld van zullen kunnen genieten...

Quality time op het Vlissingse strand

Het advies van Van den Dobbelsteen is: neem je familie mee en breng quality time door met je gezin op het Vlissingse strand. "Schoenen uit, voeten in het zand en genieten van de zon. Dat is Vlissingen: stad aan zee", aldus de VVV-directeur.

Of dit item bij Jinek de hardcore anti-verhuis-mariniers overhaalt, is natuurlijk nog maar de vraag. Maar dit is sowieso een mooi reclamefilmpje op nationale televisie voor de stad Vlissingen én voor onze prachtige provincie. Want dat Zeeland de beste en mooiste provincie van Nederland is, dat staat als een paal boven water!

