Zeeland wil zes minibossen

Minibos straks ook in Zeeland? (foto: IVN Zeeland)

Het gaat om de gemeenten Goes, Middelburg, Borsele, Terneuzen en Noord-Beveland. In Goes is het de bedoeling om twee minibossen aan te leggen, in de andere vier gemeenten één Tiny Forest.

Een Tiny Forest is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Een Zeeuws minibos is er nóg niet. Het bos is niet alleen een plek voor vlinders, vogels, bijen en kleine zoogdieren, maar ook voor mensen.

De komende drie jaar wil IVN Nederland honderd Tiny Forests realiseren samen met gemeenten, buurtbewoners en basisschoolleerlingen. Het IVN ontving 1,85 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij om dit te realiseren.

Half augustus wordt bekend welke gemeenten in aanmerking komen. IVN Nederland kiest voor twaalf gemeenten voor 2018 en twaalf gemeenten voor 2019.

