Aantal WW uitkeringen daalt opnieuw

(foto: OZ)

De sterkste daling was te zien in de gemeenten Veere en Borsele, het aantal uitkeringen daalde respectievelijk met 11,6 en 8,3 procent. De daling in Zeeland is wat sterker dan het landelijk gemiddelde. In mei was de landelijke daling vier procent, ten opzichte van juni vorig jaar 23 procent.

Nieuwe tekorten

Doordat meer mensen werk hebben neemt in een aantal sectoren het tekort aan mensen toe. Tot voorkort was er alleen een tekort aan middelbaar en hoger opgeleid personeel. Volgens het UWV ontstaat er nu ook een tekort aan lager geschoold personeel. Er is vooral veel vraag naar huishoudelijk personeel, schoonmakers, heftruckchauffeurs en horecapersoneel.

