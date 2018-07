Deel dit artikel:











Explosieven tot ontploffing gebracht in Goes

Explosieven die zijn gevonden bij baggerwerkzaamheden in het kanaal bij Wilhelminadorp zijn vanmiddag onschadelijk gemaakt. De EOD liet ze ontploffen op het terrein aan de Repelweg in Goes.

De explosieven stammen uit de Tweede Wereldoorlog. Langs en in het kanaal bij Wilhelminadorp werd ook eerder al munitie uit de oorlog gevonden. De explosieven die tijdens baggerwerkzaamheden gevonden zijn (foto: Politieteam Oosterscheldeteam)