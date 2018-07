Deel dit artikel:











Boehlé ondanks nederlaag door op EK

Beachvolleyballer Dirk Boehlé uit Hulst heeft op EK beachvolleybal in Nederland de volgende ronde bereikt, ondanks een nederlaag in de laatste poulewedstrijd. Boehlé ging met zijn partner Steven van de Velde in Apeldoorn met 21-19 en 21-16 onderuit tegen de Zwitsers Heidrich en Gerson, maar haalt wel de volgende ronde, dankzij een beter puntensaldo dan dat van de Zwitserse opponenten.

Dirk Boehlé in actie tijdens het toernooi van Sint-Anthonis (foto: Beachvolleybal) Boehlé en Van de Velde eindigen in hun poule als tweede. Daardoor spelen ze morgen in de eerste ronde van de knock-outfase. Tegen wie het duo het moet opnemen, is nog niet bekend. Het is het eerste EK voor de Hulster beachvolleyballer. De wedstrijden worden gespeeld in Den Haag, Utrecht, Rotterdam en Apeldoorn. Lees ook: Debuterende Boehlé wint eerste EK-wedstrijd

