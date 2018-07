Zoektocht naar nieuwe predikant Kruiningen duurt voort

Dominee stapt op bij gereformeerde gemeente Kruiningen (foto: Omroep Zeeland )

Het is geen ongebruikelijke situatie voor de gereformeerde gemeente in Kruiningen volgens scriba Gerard Fijan. "In het 75-jarig bestaan van deze gemeente was er maar 25 jaar een eigen dominee", legt hij uit. De Kruiningers zijn daarom gewend aan leesdiensten door ouderlingen en aan gastpredikanten. Meer dan de helft van de zondagen staat er een gast dominee in Kruiningen.

Vacante plekken

Eens in de vier weken brengt elke dominee een zondag door in een vacante gemeente. Dat gebeurt ook doordeweeks. Zo heeft iedere gemeente regelmatig een dominee.

"Zo worden belangrijke momenten toch goed verzorgd", vertelt de scriba. "Vanavond hebben we een doop en daarvoor komt een dominee uit Nunspeet." Ook aan het recente 75-jarig bestaan van de gereformeerde gemeente in Kruiningen is door een dominee tijdens een kerkdienst aandacht gegeven.

Tekort aan predikanten

Het beroepen van een nieuwe dominee ligt nu vanwege de vakantie even stil. In september komt de kerkraad weer bijeen om de zoektocht naar een nieuwe dominee te hervatten. Er is in Nederland sowieso een tekort aan predikanten, dus Kruiningen zal het mogelijk nog langer zonder dominee moeten stellen.

De gereformeerde gemeente in Kruiningen heeft sinds acht maanden geen predikant meer omdat dominee Bredeweg na een hoogoplopend conflict de gemeente verliet. Hij stichtte al snel na zijn vertrek de Vrije Gereformeerde Gemeente Kruiningen. Een deel van de gereformeerde gemeenteleden ging met hem mee. Dit zorgde voor een kerkscheuring in het dorp.

Lees ook: