Zeeland is de beste! En daar mogen we met zijn allen best trots op zijn...

Tijdschrift Quest maakte een ranglijst van provincies waarin Zeeland als beste uit de bus kwam. De schrijver van het artikel, Frank Beijen, kwam vandaag speciaal naar onze provincie om daarvoor een beker uit te reiken op het provinciehuis in Middelburg.

Sterrenrestaurants, Nobelprijswinnaars en toeristen

Die eerste plek hebben we te danken aan de combinatie van een laag inwonertal met een hoge levensverwachting en een groot aantal sterrenrestaurants, Nobelprijswinnaars en toeristen. Ook scoren we goed op het onderdeel historische figuren door bekende Zeeuwen als Michiel de Ruyter.

Voor De Reu is deze eerste plaats geen verrassing. "We wisten zélf natuurlijk al dat we de beste zijn, maar nu is het ook populair-wetenschappelijk bewezen."

Gedeputeerde Ben de Reu neemt de prijs van Quest in ontvangst (foto: Omroep Zeeland)

Een punt waar Zeeland niet in uitblinkt volgens het onderzoek is hoe trots we zijn op onze provincie. Dat vindt Ben de Reu jammer, hij roept daarom alle Zeeuwen op om die Zeeuwse trots wat meer uit te dragen. Quest-journalist Frank Beijen is het met hem eens: "Als je zo hoog scoort in zo'n onderzoek, dan heb je iets om trots op te zijn."

Alle mariniers een Quest

De provincie is van plan om het onderzoek van Quest voortaan te gebruiken in promotiecampagnes voor Zeeland. Toen we De Reu daarom vroegen of alle mariniers nu ook een gratis Quest krijgen, kon hij het niet laten om een grap te maken over de grote cocaïnevondst in Doorn.

Interview Ben de Reu

"Ik weet niet of dat helpt", antwoordde De Reu op de vraag of alle mariniers nu een Quest toegestuurd krijgen van de Provincie Zeeland. "We hebben al een paar tassen cocaïne naar ze toegestuurd, maar of dat nou helpt..."

