Deel dit artikel:











Verdachte woninginbraak na vier maanden alsnog gepakt

Een 27-jarige man die verdacht wordt van een woninginbraak begin maart in Koudekerke is afgelopen woensdag alsnog opgepakt. De verdachte kwam in beeld na sporenonderzoek en getuigenissenverklaringen.

Inbreker probeert binnen te komen (foto: Omroep Zeeland) De inbraak vond plaats op 11 maart tussen 15.00 en 19.30 uur aan de Tramstraat. De bewoners waren op dat moment niet thuis. Toen ze in de avond hun woning binnenstapten troffen zee een "grote ravage" aan, aldus de politie. De woning was doorzocht en er waren verschillende goederen weggenomen. De inbreker of inbrekers hadden het onder meer voorzien op dure merktassen, sieraden en geld. Aan de hand van het sporenonderzoek en getuigenissenverklaringen kon de politie afgelopen woensdag de verdachte arresteren en een huiszoeking doen. Bij de doorzoeking in de woning werden verschillende goederen aangetroffen die mogelijk van diefstal afkomstig zijn. De man is overgebracht naar een politiecellencomplex en wordt daar gehoord.