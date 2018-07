Deel dit artikel:











Agressieve bijrijder onder invloed van drugs zorgt ervoor dat auto van talud rijdt

Een 48-jarige man is vanmiddag aangehouden na het veroorzaken van een eenzijdig ongeval op de Eerste Deltaweg in Colijnsplaat. De Noord-Bevelander reed mee als bijrijder in de auto en gedroeg zich zeer agressief waarop de 75-jarige bestuurster rond 11.15 uur de controle over het stuur verloor en een talud afreed.

Tijdens de autorit sloopte de man vakkundig verschillende dingen in de auto waaronder de zonneklep en de binnenspiegel. De vrouw raakte afgeleid en reed tegen het hekwerk van een viaduct en schoot vervolgens van het talud af. De wagen kwam tot stilstand in een sloot. Amfetamine De vrouw is gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man bleek na een speekseltest onder invloed te zijn van amfetamine. Aan een bloedonderzoek weigerde hij mee te werken. De bestuurster van de auto heeft aangifte tegen hem gedaan waarop hij is aangehouden. De auto is rond 12.30 uur uit de sloot getakeld en de provincie heeft zich over het beschadigde hekwerk ontfermd.