Let op als het gaat regenen: de wegen worden spekglad

Volgens instructeur Arie Kleijwegt van Dek Opleidingen in Goes zijn er drie oorzaken voor de gladheid. "Banden van auto's slijten een beetje als ze rijden, en dat rubber slijpsel blijft achter op de weg", zegt hij. "Daarnaast verliest elke auto wel wat olie en in een droge periode ligt er heel wat stof op de weg. Als het dan ineens gaat regenen ontstaat er een smurrie die ervoor zorgt dat de weg spekglad is."

'Snelheid aanpassen en niet plotseling remmen'

Het is volgens Kleijwegt zaak om daar rekening mee te houden. "Je merkt het meteen als het gaat regenen na een droge periode zoals deze. Pas dan je snelheid aan, zeker tien tot vijftien kilometer minder hard rijden. En geen acties maken. Niet plotseling remmen of uitwijken als dat niet echt nodig is."

Rijschool geeft glijdles vanwege gladheid bij regen (foto: Omroep Zeeland)

Gelukkig is de ergste gladheid na een minuut of tien flink regenen al voorbij. "Zodra er na een minuut of tien een schuimlaag op de weg ontstaat is het zo goed als over. Maar blijf dan wel gewoon oppassen, het kan nog wat gladder zijn dan normaal."

Kans op gladheid

De aanhoudende droogte heeft allerlei gevolgen voor Zeeland en de Zeeuwen, van brandgevaar tot overvolle terrassen. En van gemeenten die onkruidbrander in de ban doen tot klagende kermisexploitanten. En het lijkt erop dat die droogte voorlopig nog even voortduurt.

