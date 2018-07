Live de Zeeuwen volgen in de Nijmeegse Vierdaagse (foto: Omroep Zeeland)

Op de hoogte blijven van de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse? Kijk dan morgen tussen 14.00 en 17.00 uur naar Omroep Zeeland. Tijdens de tv-uitzending zie je hoe de deelnemers, waaronder ruim 500 Zeeuwen, over de finish wandelen.

Na de laatste kilometers worden de deelnemers verwelkomd door presentator Harm Edens. De uitzending wordt gemaakt in samenwerking met Omroep Gelderland en is ook te zien op de website van Omroep Zeeland en in de app.

