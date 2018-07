Dieseltrein vervangt stoomtrein vanwege aanhoudende droogte

De 5-jarige Valentijn uit Soest weet nu al dat hij treinmachinist wil worden en geniet daarom volop van het ritje. Het maakt voor hem niet uit dat de stroomtrein niet rijdt, want de dieseltrein vindt hij net zo leuk. Een stukje verderop in een privécoupé zit de familie Sneyders uit België. De 8-jarige Milla-Rose vindt het juist fijn dat het een dieseltrein is. "Een stoomtrein doet meer pijn aan m'n oren en veroorzaakt dus hoofdpijn."

Inspectietrein

De stoomtrein kan rijden wanneer er een inspectietrein achteraan rijdt en voorlopig kan dat alleen op zondag. "Vanwege de zomervakantie is het lastig om doordeweeks vrijwilligers te vinden die de inspectietrein kunnen besturen. Vandaar dat we doordeweeks met de dieseltrein rijden", zegt machinist Pieter Lengkeek.

Tot begin volgende week rijdt de dieseltrein doordeweeks, daarna wordt aan de hand van het weer besloten of de stoomtrein weer gaat rijden.