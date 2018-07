Uniek onderwaterlaboratorium in de Oosterschelde

Volgens Tjeerd Bouma van onderzoekinstituut NIOZ in Yerseke gaat het om een uniek project: "Wereldwijd wordt er meer gebouwd langs ondiepe kusten, denk bijvoorbeeld aan windmolenparken en dijken. Wij willen weten wat voor invloed zulke bouwwerken hebben op de onderwaterwereld." Het NIOZ doet het onderzoek in samenwerking met Rijkswaterstaat en de HZ University of Applied Sciences in Vlissingen. Samen legden ze ongeveer 100.000 euro neer voor de aanleg.

Van die bakken droom ik al een poosje en dat ze er vandaag eindelijk staan is erg leuk!" Tjeerd Bouma

Donderdagmiddag werden de eerste zes waterbassins geplaatst. Uiteindelijk komen er twaalf in de Oosterschelde te staan. Wetenschappers en studenten van de HZ University of Applied Sciences gaan er onderzoek doen. Bouma: "Met deze bakken hebben we wereldwijd een unieke proeftuin onder water waar we de komende jaren veel uit kunnen leren en dat is juist nu belangrijk omdat er er veel dijken op de schop moeten en windmolenparken op zee worden aangelegd."

Aan het eind van de zomer staan alle bakken gereend en kunnen de onderzoeken beginnen.