De kraaien en kauwen zijn gevlogen, de vogelverschrikkers ook (maar zijn nu weer terecht)

Een voorbeeld van een dergelijke vogelverschrikker. (foto: Willem Alink/Flickr)

'Prutspul'

De vogelverschrikkers werden op 27 juni geplaatst bij de Hooge Platen in Breskens, nadat inwoners klaagden over overlast door kraaien en kauwen. Aangezien de vogelsoorten beschermd zijn, kon de gemeente niet veel anders doen dan de vogelverschrikkers te plaatsen. De roofvogelvliegers werden op een hengelstok neergezet, maar het eerste exemplaar was na slechts een dag 'al gevlogen'.

De gemeente deed een oproep op Facebook of iemand iets wist over de mysterieuze verdwijning van de verschrikker. Iemand liet de gemeente weten dat een omwonende de vlieger had weggehaald, omdat 'het prutspul zou zijn'. De gemeente spreekt dat tegen: "Professionele fruittelers gebruiken ze ook."

Ook tweede verschrikker 'gevlogen'

Hoewel er dus wel een tip over de verdwijning binnenkwam, keerde de vogelverschrikker niet terug 'op het nest'. Toen de gemeente op 16 juli de tweede vogelverschrikker wilde weghalen omdat de proef voorbij was, bleek ook deze ontvreemd te zijn. De gemeente concludeerde wel dat de proef met de vogelverschrikkers zijn vruchten had afgeworpen: de overlast van de kraaien en kauwen was grotendeels voorbij.

Toch wilde de gemeente de gestolen roofvogelvliegers graag terug, om ze in te zetten op andere overlastplekken. En toen gebeurde er iets opmerkelijks: de gemeente kreeg een bericht dat de vogelverschrikkers opgehaald konden worden. Zo gezegd, zo gedaan.

De gemeente heeft de roofvogelvliegers opgehaald en geen aangifte gedaan. "Laat het iemands geheim maar zijn wat er precies gebeurd is en waarom, wij zijn blij dat we ze weer terug hebben", aldus een woordvoerder van de gemeente.