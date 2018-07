Van meditatieboot naar Durpsuus: Suzanne en Michail zetten er de schouders onder

Michail (33) studeerde Archeologie in Amsterdam; Suzanne Kruidenkunde en later Natuurkunde in Utrecht. "We hebben op veel plekken gewoond en gewerkt, maar wilden toch weer terug naar Zeeland, naar onze familie en vrienden", vertelt Suzanne (30).

Oproep

Amper een maand na terugkomst in Nisse, kregen ze een oproep onder ogen, voor een nieuwe uitbater voor het Durpsuus in het centrum van het dorp wilde overnemen. "Ik wilde altijd al iets voor mezelf beginnen. We hebben wel wat ervaring in de horeca, maar niet veel. Toch hebben we besloten om ons aan te melden, en we zijn het geworden. Het is hartstikke leuk."

Veganistisch

Suzanne is zelf veganist; ze eet dus geen vlees of andere dierlijke producten. Het liefst zou ze ook de keuken van het Durpsuus veganistisch maken. Maar een vegetarische daghap bleek niet bij iedereen in de smaak te vallen. "Vandaar dat we nu ook een daghap mét vlees aanbieden."