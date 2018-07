Dierenambulance kan niet de weg op wegens vrijwilligerstekort

Geeuwende kat (foto: Marco Padmos)

Wegens het tekort kan de dierenambulance de komende twee weken niet uitrijden tussen 09.00 en 13.00 uur. Er is bewust voor deze tijden gekozen, omdat "we het vermoeden hebben dat deze tijd het beste te overbruggen is", aldus een woordvoerder van de Dierenbescherming. "Op deze tijden zijn er mensen die wel vanaf afstand hulp kunnen bieden."

'Meer vet op de botten'

Het plotselinge tekort komt volgens de Dierenbescherming door een stukje natuurlijk verloop, enkele zieken en de zomerperiode. In mei deed de organisatie nog een oproep voor 'nachtbrakers', die 's nachts op pad wilden bij spoedmeldingen. "Daar zijn wel mensen op afgekomen, maar we kunnen altijd extra vrijwilligers in de nacht gebruiken, zodat we wat meer vet op de botten hebben zeg maar."

De Zeeuwse dierenambulance verwerkt jaarlijks ruim 1.500 meldingen.