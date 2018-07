Deel dit artikel:











Carport, auto en paardentrailer verwoest door brand

In Aardenburg is een carport uitgebrand bij een huis aan de Herenweg-Zuid. Ook een auto en paardentrailer zijn verwoest. Rond half vijf werd de brand gemeld. Een uur later was de brand onder controle.

Brandweerofficier Patrick van de Voorde vermoedt dat brand in de auto is begonnen en daarna oversloeg naar de carport en paardentrailer. De brandweer heeft ervoor kunnen zorgen dat het vuur niet bij de woning kwam. Bij de brand zijn brandweerploegen van Aardenburg en Sluis uitgerukt. Brandweer: bewoners geschrokken bij brand Aardenburg