Is jouw paspoort in orde? 22.000 Zeeuwse paspoorten moeten worden gecontroleerd

Controle van een paspoort op de echtheidskenmerken. (foto: ANP)

Vorige week meldde staatssecretaris Knops in een brief aan de Tweede Kamer dat er in ongeveer 5000 recent gemaakte Nederlandse paspoorten en identiteitskaarten een fout zit. Een van de elektronische echtheidskenmerken werkt niet.

Wel geldig, maar mogelijk hinder

De documenten zijn wel geldig, maar burgers met een fout reisdocument kunnen hinder bij controles ondervinden. "Bijvoorbeeld doordat op een luchthaven een elektronische gate niet opent en een grenswachter de controle dan moet overnemen. Dat kan extra tijd kosten", schrijft Knops in de brief.

Hoeveel Zeeuwse reisdocumenten niet in orde zijn en van wie ze zijn, is niet bekend. Mogelijke gedupeerden hebben een brief gekregen met informatie over hoe ze hun reisdocument kunnen controleren.

App

Dat kan met een Android-telefoon via de app BZK-ID of aan de balie in het gemeentehuis. Mocht je een reisdocument met een fout hebben, dan kun je kosteloos een nieuw reisdocument aanvragen.