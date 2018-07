Zeeland wordt wakker: auto en paardentrailer uitgebrand, vrijwilligerstekort en reisdocumenten

Auto, carport en paardentrailer in as na brand (foto: HV Zeeland)

Brand Aardenburg

Bij een brand in Aardenburg is een carport bij een huis aan de Herenweg-Zuid uitgebrand. Ook een auto en paardentrailer zijn verwoest. De brand werd vannacht rond half vijf gemeld, een uur later was de brand onder controle.

Geeuwende kat (foto: Marco Padmos)

Vrijwilligerstekort Dierenbescherming

De Zeeuwse Dierenbescherming kampt met een groot vrijwilligers tekort en daarom kan de dierenambulance de komende twee weken op bepaalde tijden niet uitrijden. "We zijn tijdelijk zo onthand dat we een deel van de diensten niet kunnen opvullen."

(foto: Foto Lex van Lieshout/ANP)

Mogelijke fout paspoort

Ruim 22.000 Zeeuwse paspoorten en identiteitskaarten moeten gecontroleerd worden vanwege een mogelijke fout. Het gaat om reisdocumenten die gemaakt zijn in de periode 1 april t/m 29 juni 2018.

Een voorbeeld van een dergelijke vogelverschrikker. (foto: Willem Alink/Flickr)

Vogelverschrikker

Om de overlast van kraaien en kauwen tegen te gaan in Breskens plaatste de gemeente Sluis eind juni twee kunstmatige roofvogels. De aanpak werkte, maar de innovatieve vogelverschrikkers werden allebei gestolen. Gisteren doken de 'vogels' weer op.

Koeien zoeken verkoeling in het water bij Borssele. (foto: Anne-Marie van Iersel/Flickr)

Het weer

Vanochtend volop zon in Zeeland. Vanmiddag komt er meer bewolking naar de provincie. Vanavond en vannacht zou er een bui kunnen vallen. Het wordt 23 graden aan zee, tot 26 graden in het zuidoosten van Zeeuws-Vlaanderen. De laatste weersverwachtingen vind je op omroepzeeland.nl/weer.