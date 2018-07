Help de egel de zomer door: maak een egel-vriendelijke tuin

Een egel drinkt uit een waterbakje (foto: De Mikke)

Het is niet dat er meer jonge egels binnenkomen, vertelt Coby Louwerse van Vogel- en Zogodierenopvang De Mikke in Middelburg. "Maar ze zijn er we slechter aan toe."De diertjes worden door hun moeders achtergelaten als ze zo'n zes weken oud zijn en kunnen dan nog niet goed voor zichzelf zorgen.

Tel daarbij op dat er een tekort is aan water, insecten, slakken en ander voedsel. "Ze zijn vaak uitgedroogd en hongerig als ze binnenkomen, dat was andere jaren niet zo erg."

Een egel in een zelfgemaakt egelhuisje (foto: De Mikke)

Gelukkig is er volgens Louwerse een hele makkelijke manier om de egels te helpen: je tuin egel-vriendelijk maken. "Een plat bakje met water neerzetten en eventueel wat zacht kattenvoer helpt ze al enorm. Je kunt zelfs een klein egelhuisje maken van een plastic doos, waar je een gat in maakt en een steen op legt. Zo kunnen katten er niet bij, maar egels wel."