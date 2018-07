Waarom 17-jarige Jasper geen tijd heeft voor gamen of brommers

Al vanaf zijn vierde jaar gaat Jasper met zijn vader mee naar de molen. "Je zou kunnen zeggen dat ik besmet ben met het molenvirus", zegt Jasper. "Ik vind het vooral leuk om bezig te zijn met de techniek van de molen. Veel mensen denken dat het simpel is om een molen te laten draaien maar dat is het zeker niet."

Zeshonderd opleidingsuren

Vanaf zijn zestiende is Jasper ook bezig met de opleiding tot molenaar. "Vanaf die leeftijd mocht ik beginnen, dus heb ik dat meteen gedaan", zegt de molenaar in opleiding. "Ik moet minimaal honderdvijftig opleidingsuren hebben gemaakt op mijn eigen molen maar ik zit al op zeshonderd uur." Jasper en zijn vader Henk gaan ook op vrije avonden vaak even wat draaien met de molen. Gewoon, omdat het kan en omdat het leuk is.

Henk Corbijn, de vader van Jasper vind het erg leuk om zijn zoon op te leiden op de molen. "Eigenlijk hoef ik hem niet veel meer te leren", vertelt Henk. "Ik stuur hem af en toe nog een beetje bij zodat hij veilig werkt maar verder kan hij al heel goed alleen draaien."

Corbijn is zelf nog niet lang molenaar. In 2004 is hij begonnen met zijn opleiding tot molenaar en daarna is hij gaan werken op verschillende molens. Sinds de molenaar van de Lelie met pensioen is, is hij molenaar op de molen in Koudekerke. "Maar we hebben sleutels van verschillende molens hoor", zegt de molenaar. "Soms draaien we ook op molens als andere molenaars op vakantie zijn."

Zoon in zijn voetsporen

Corbijn vindt het dan ook erg leuk dat zijn zoon in zijn voetsporen treed. "Je zou kunnen zeggen dat het in zijn DNA zit, het molenaarschap."