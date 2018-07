'Ook al is het 75 jaar geleden, het is nog steeds emotioneel'

De vijf vermoorde Zeeuwen maakten deel uit van de verzetsgroep Van Beest, genoemd naar oprichter Fons van Beest een ambtenaar bij het distributiekantoor te Middelburg. De groep Van Beest pleegde verzetsdaden zoals een overval op de Duitsers. Na verraad werden de leden van de groep opgepakt. Van Beest zelf stierf in het ouderlijk huis van Van Dijk-Sturm. Of hij zelfmoord pleegde of doodgeschoten werd door de Duitsers is niet duidelijk.

Mijn vader en oom Gerard

Joan was nog maar een klein meisje, net als haar zusje. Ze weet niet veel meer van haar vader, Kees Sturm: "Hij was veel aan het werk, of weg met, wat ze noemden 'de jongens'. We werden na de executie bewust uit de wind gehouden, maar we waren niet gek. We hoorden iedereen huilen en het viel op dat al die mannen zoals mijn vader en oom Gerard, er niet meer waren."

Het hele verhaal werd haar later door haar stiefvader verteld. Zo groeide ze op met de wetenschap dat haar vader een verzetsheld was en daarom door de Duitsers was omgebracht.

Wat foto's en een brief, geschreven vlak voor de executie, resteren nu nog. Een verzoek om uit de brief voor te lezen tijdens de herdenking heeft Van Dijk-Sturm afgewezen: "Dat valt me te zwaar." De brief heeft een zwaar religieuze toon, iets wat Van Dijk-Sturm uitlegt als een uiting van wanhoop: "Maar gelukkig was er ook ruimte voor persoonlijke zaken naar ons toe. Die wil ik voor mezelf houden".

Als dochter van een omgekomen verzetsheld ervoer ze dat mensen om haar heen extra aardig en vol compassie waren. Na de oorlog sloeg dat enigszins om en voelde ze soms dat de verzetsmensen als malloten werden beschouwd: "Het leek er op dat ze dachten dat ze er zelf om gevraagd hadden met dat rare verzetswerk."

Moed

Ze heeft nooit de druk gevoeld om zichzelf te moeten spiegelen aan de heldendaden van haar vader:"Het enige wat mij voor ogen staat is dat ik denk geen moed te hebben voor wat hij en andere verzetsmensen hebben gedaan."

Kees Sturm, verzetsman, geëxecuteerd in Amersfoort op 20 juli 1943 (foto: Omroep Zeeland)

Straatnamen

Niet ver van waar Van Dijk-Sturm woont ligt het Prooijenspark. Daar zijn de straten vernoemd naar de leden van de Van Beest-groep. De straten van vader Kees en oom Gerard de Pagter liggen om een hofje heen: "Ik wandel hier graag met mijn hond en heb de bomen mogen planten voor het Van Beest-pad. Altijd als ik door de straten loop denk ik: "Jonge, jonge, jonge. Doe het maar eens. Ik geloof niet dat ik het zou kunnen."