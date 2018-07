Tholenaren opgepast: botulisme in het water van de Veste

Molen De Hoop aan de Veste in Tholen, archieffoto (foto: Ad Schouteren uit Halsteren)

Botulisme is een vergiftiging van oppervlaktewater door bacteriën. Het botulinegif veroorzaakt een blokkade van de signaaloverdracht van zenuwen naar spieren en kan bij een hoge dosis ernstige gezondheidsklachten veroorzaken of zelfs dodelijk zijn.

'Met het warme weer denk je al snel aan botulisme'

De gemeente had van inwoners meldingen gekregen van dode dieren in het water. "En met het warme weer denk je dan al snel aan botulisme", zegt een gemeentewoordvoerder. Daarom is het water getest. Daarbij is botulisme aangetroffen, maar om welke variant het gaat, is nog niet bekend. Dat moet nog blijken uit onderzoek.

In het water van de Veste drijven nu soms dode vogels. Dode vissen zijn nog niet gevonden. De gemeente gaat nu iedere dag het water op dode dieren controleren. Ook roept de gemeente de inwoners op om vooral niet zelf levende of dode dieren uit het water te halen, maar in plaats daarvan meteen contact op te nemen met de gemeente of met het waterschap.

Voor de zekerheid kun je het beste alle contact met het water vermijden." woordvoerder gemeente Tholen

Volgens de woordvoerder wordt er sowieso nauwelijks gezwommen in de Veste. "We hebben genoeg ander zwemwater in de buurt en daar kun je wél veilig zwemmen. We houden andere wateren in de buurt nauwlettend in de gaten en tot nu toe hebben we alleen in de Veste botulisme aangetroffen."

Symptomen

Hoe gevaarlijk botulisme is voor mensen hangt af van de variant. Wie het gif binnenkrijgt, kan afhankelijk van de dosis na een periode van twee uur tot acht dagen symptomen ontwikkelen. De ziekte begint met misselijkheid, overgeven, moeheid, duizeligheid, algehele zwakte, een droge mond en buikklachten.

Daarna kunnen verschijnselen optreden zoals dubbelzien, wazig zien, slecht kunnen verdragen van licht, moeite hebben met spreken, en het verslappen van arm- en beenspieren. Het gif kan ook ademhalingsproblemen veroorzaken. Wanneer dat gebeurt, kunnen patiënten er binnen korte tijd aan overlijden.

De vogel-variant

Het lijkt erop, gezien de dode vogels, dat het in dit geval om de vogel-variant gaat, dat type is iets minder gevaarlijk voor mensen. Toch waarschuwt de gemeente dat je beter het zekere voor het onzekere kunt nemen. "Voor de zekerheid kun je het beste alle contact met het water vermijden", aldus de woordvoerder. Zo kun je ook besmet raken met allerlei andere bacteriën in de rottende kadavers.