Bomen verliezen massaal hun schors en bladeren

Boom verliest schors in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

"Het is echt een zomerdingetje", vertelt van Scherpenzeel in het radioprogramma Zeeland wordt Wakker. "Ieder jaar verliezen platanen hun schors. De boom laat elke keer wat plaatjes los, op die manier krijg je een mooie vlekkerige stam. Eigenlijk groeit de boom uit zijn jasje. Vanwege de warmte en droogte gebeurt dat nu massaal. Het is vervelling."

Schors ligt naast boom (foto: Omroep Zeeland)

Bomen laten meer bladeren vallen

Misschien valt het je ook op dat er meer bladeren op de grond liggen. Ook dat heeft met de droogte te maken. "Het gaat om bomen die op minder goede groeiplaatsen staan. Als bomen te weinig vocht opnemen, laten ze als laatste redmiddel bladeren los, zodat ze minder vocht hoeven te verdampen."

Van Scherpenzeel verwacht, zeker als de droogte aanhoudt, dat er bomen zullen sterven. "In 1976 hebben we dat ook gezien. Bomen die niet genoeg vocht op kunnen nemen, sterven af." Ook al is het een natuurlijk proces, toch is het slecht nieuws voor bomen in de stad. "Je hebt bomen nodig om het leefbaar te houden voor stoffiltering, klimaatregulering, natuurregulering. De bomen in de stad staan op plaatsen die net aan of net niet geschikt zijn."

Van Scherpenzeel geeft uitleg over de 'vervelling' van bomen