Gemeente Vlissingen legt rekening strandbewaking bij waterschap neer

Zeilboot bij Nollestrand Vlissingen (foto: Tanja van Eenennaam)

Sinds begin dit jaar steggelen gemeente en waterschap over de strandbewaking op het Nollestrand. Het waterschap is beheerder van het Nollestrand, terwijl de gemeente zorgt voor strandwachten. Dat zit de gemeente dwars; zij vindt dat het waterschap eigenaar is en dus verantwoordelijk is voor de strandbewaking.

Op een drukke stranddag is de gemeente ongeveer 500 euro kwijt voor strandbewaking op het Nollestrand. Na het seizoen stuurt Vlissingen de rekening naar het waterschap. In een reactie zegt het waterschap in goed overleg te zijn met de gemeente. Ze beraden zich nu over wie wat moet betalen.

Ondernemers maken zich zorgen

Ondernemers rond het Nollestrand lieten vorige maand weten zich zorgen te maken over de veiligheid op het strand. Zij zijn bang dat er ernstige ongelukken kunnen gebeuren als er niemand verantwoordelijkheid neemt over het toezicht op het strand.

