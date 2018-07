De Nooijer treft Vitesse in voorronde Europa League

Bradley de Nooijer in het shirt van Viitorul (foto: FC Viitorul Constanta)

In de uitwedstrijd legde De Nooijer met zijn Roemeense club de basis voor de overwinning, in Luxemburg werd er met 0-2 gewonnen. Thuis had Viitorul genoeg aan een 0-0 om zich te kwalificeren voor de volgende ronde.

Daarin wacht dus een dubbele confrontatie met Vitesse. Eerst speelt De Nooijer thuis (donderdag 26 juli) in Constanta, een week later staat de wedstrijd in Arnhem op het programma.