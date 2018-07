Staatsbosbeheer: Niet duiken in gevaarlijk scheepswrak in Grevelingenmeer

Duikwrak Le Serpent bij Scharendijke (foto: Omroep Zeeland )

Het zicht in het wrak kan plotseling verslechteren door opdwarrelend sediment. Dat maakt het water troebel, waardoor je er geen hand voor ogen kan zien. Dat is een risico voor duikers, zegt Staatsbosbeheer.

Dieper dan de bedoeling was

De diepte waarop het wrak ligt, 23 meter, is een van de redenen dat Le Serpent zo gevaarlijk is. Toen het wrak in 2011 speciaal voor sportduikers werd afgezonken, zat er meer lucht in dan verwacht, waardoor het zijn eigen weg zocht en dieper kwam te liggen dan de bedoeling was.

Door de combinatie van de diepte met het dwarrelende sediment en een gidslijn in het schip die een vals gevoel van veiligheid zou geven, hebben zelfs ervaren duikers veel moeite met het wrak. Meerdere duikers hebben eerder al opgeroepen om het wrak daarom af te sluiten.

Beelden van een duik in Le Serpent, van Duikvereniging De Guppen:

Eind mei kwamen twee duikers om het leven in het wrak. De politie concludeerde dat ze waarschijnlijk om het leven gekomen door oriëntatieverlies in het achterste gedeelte van het wrak Le Serpent. Ze zouden door het troebele water de weg kwijtgeraakt zijn.

Geoefende duikers

De twee mannen waren volgens de politie geoefende duikers. Ze hadden verschillende opleidingen gevolgd, waaronder die tot wrakduiker. Ook waren zij opgeleid tot duikinstructeur.

Grootschalige zoekactie naar vermiste duikers in Grevelingenmeer (foto: HV Zeeland)

Binnenkort voert Staatsbosbeheer gesprekken over de veiligheidsrisico's van Le Serpent met onder meer de Veiligheidsregio Zeeland, de politie, Defensie, de Nederlandse Onderwatersport Bond, maar ook met andere experts. Mogelijk volgen er aanvullende maatregelen.

Totdat hier meer duidelijkheid over is, raadt Staatsbosbeheer duikers af om te duiken in het wrak le Serpent. De duikers worden geïnformeerd via informatieborden, lokale duikverenigingsorganisaties en sociale media.

Andere duikwrakken wél veilig

In de Grevelingen liggen nog twee andere duikwrakken: de Rat op twaalf meter diepte en de Zeehond op tien meter diepte. Die zijn wél veilig. Voor deze wrakken en alle andere duiklocaties in de Grevelingen geldt het negatieve duikadvies dus niet, benadrukt Staatsbosbeheer.

