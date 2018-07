Waarschuwing voor automobilisten: pas op voor hitsige reeën

Reeën kunnen in deze tijd van het jaar zomaar de weg oversteken (foto: Lisette van Peenen uit Vlissingen)

Het is nu namelijk de tijd van het jaar dat de reebokken bronstig zijn. Hun doel is om in de beperkte tijd die ze hebben zoveel mogelijk vrouwtjes te dekken. En sommige hitsige reeën zullen, verblind door de paringsdrift, wegen oversteken zonder te kijken of er auto's aankomen.

Recept voor ongelukken

Daar komt nog bij dat de dieren, die normaal gesproken vooral 's avonds en 's nachts actief zijn, nu ook overdag aan de wandel gaan. Dat, gecombineerd met het feit dat er in deze tijd van het jaar door alle toeristen ook nog eens veel meer auto's rondrijden in onze provincie, is een recept voor ongelukken.

In Zeeland is het risico op botsingen met hitsige reebokken het grootst op Schouwen-Duiveland. Daar is de populatie reeën namelijk het grootst. Maar ook op andere plekken zijn er de afgelopen dagen al reeën aan de wandel.

Op welke plekken je nu precies extra op moet letten, kan Staatsbosbeheer niet zeggen. De routes die de dieren afleggen wijzigen namelijk voortdurend, dus voorspellen waar de meeste dieren de weg oversteken is onbegonnen werk.

Bronsttijd

Daarom is nu eigenlijk het devies: let overal extra goed op, vooral met begroeiing naast de weg. En dat advies geldt nog tot en met augustus, want pas eind augustus, begin september, is de bronsttijd van de reeën afgelopen.