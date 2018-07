'Meer jongeren nodig om de Zeeuwse molens draaiend te houden'

Leerling molenaar Jasper Corbijn aan het werk op molen de Lelie in Koudekerke. (foto: Omroep Zeeland)

Voorlopig hebben alle 77 molens in Zeeland een molenaar. "Maar het liefst zouden we voor elke molenaar een back-up hebben", vertelt Dennis Bommeljé van Vereniging de Zeeuwse Molen. "Zo kan de molen gewoon draaien als de vaste molenaar op vakantie of ziek is." Het is belangrijk voor de molen dat hij regelmatig draait. Als de molen te lang stil staat, dan kan de molen slijten en verouderen.

Molenaars in opleiding

Vereniging de Zeeuwse Molen is voornamelijk op zoek naar jonge mensen die molenaar willen worden. "Nu hebben we veel oudere mensen die als ze met pensioen zijn een hobby zoeken", zegt Bommeljé. "Ook doen ze wat langer over de opleiding. Jongeren hebben het draaien met de molen toch sneller in de vingers, die zijn vaak binnen een jaar wel klaar."

Per jaar doen ongeveer een tiental mensen een opleiding tot molenaar. "Per jaar halen dan 4 á 5 mensen hun toelatingsexamen", vertelt Bommeljé. "En dat is nog een ruime schatting hoor. Vaak haken mensen af of halen hun examens niet."

Mannenwereld

Vrouwen die de opleiding tot molenaar doen zijn schaars. Volgens Bommeljé komt dat omdat het molenaarschap veel raakvlakken heeft met techniek en in die sector zijn ook niet veel vrouwen te vinden. Op Schouwen-Duiveland is wel een vrouwelijke molenaar te vinden. "Maar dat is dan ook de enige die ik ken", zegt Bommeljé.

Als je molenaar wil worden mag je vanaf dat je veertien jaar oud bent in opleiding. Je moet dan honderdvijftig opleidingsuren maken op verschillende molens. Na een eerste regionale test mag je als je achttien jaar oud bent het landelijk examen doen bij de vereniging De Hollandse Molen. Als daarna het examen is behaald mag je als molenaar aan de slag.

Bij molen de Lelie in Koudekerke is de opvolging al geregeld. De 17-jarige molenaarsleerling Jasper Corbijn uit Middelburg neemt het stokje over van zijn vader als die ermee stopt. Maar als het aan Jasper ligt, mag dat nog héél lang duren. Hij vindt het wel gezellig zo samen werken op de molen.

