Heleen voelt na dertig jaar weer de zee aan haar voeten

In Vlissingen is vandaag een hellingbaan geopend om het strand beter toegankelijk te maken voor rolstoelen en kinderwagens. Voor Heleen Matthijsse betekent het dat ze voor het eerst in dertig jaar weer bij de zee kan komen, zij mocht de baan officieel openen.

De hellingbaan ligt naast het nieuwe Zandpaviljoen Pier 7 aan de Boulevard. Eigenaar Niek Damen nam het initiatief voor de baan en kreeg daarbij financiële steun van de gemeente Vlissingen. Ook schafte hij een strandrolstoel aan, die door iedereen gebruikt mag worden. Pier 7 is gevestigd in het voormalige badcaisson aan de Vlissingse Boulevard. Volgens Damen ben je als ondernemer op het strand niet verplicht om je zaak toegankelijk te maken voor rolstoelgebruikers. "Maar wij vinden dat dit wel een recht zou moeten zijn", vertelt hij. Het is mogelijk om vanaf de nieuwe hellingbaan met je rolstoel tot op het terras te rijden via vlonders. Met de strandrolstoel is het vervolgens mogelijk een bezoekje aan de zee te brengen. Ritje door de branding Voor Heleen Matthijsse is het zo'n dertig jaar geleden dat ze het zand en de zee aan haar voeten voelde. Wanneer ze met de strandrolstoel een ritje door de branding maakt, kan ze niet anders dan de volgende conclusie trekken: "Heerlijk, heerlijk, heerlijk!"