EK eindigt voor Boehlé net voor achtste finales

Dirk Boehle en Steven van de Velde in actie (foto: ANP)

Omdat Boehlé en Van de Velde op de derde plek waren geëindigd in de poule streden ze met de andere nummers twee en drie in een tussenronde om acht plekken in de achtste finales. Boehlé en Van de Velde begonnen niet goed aan het duel met de Tsjechen. Het Nederlandse duo keek al snel tegen een 8-0 achterstand aan waarna ze pas hun eerste punt pakten. Die klap kwamen ze niet meer te boven en zo verloren ze de eerste set: 21-13.

In de tweede set kwam er herstel van Boehlé en Van de Velde. De set begonnen ze met een 0-3 voorsprong en wisten dat uit te bouwen naar 8-12. Uiteindelijk werd de set met 21-15 gewonnen.

Beslissende set

Naast de SS Rotterdam trok het Tsjechische duo Perusic/Schweiner de derde en beslissende set naar zich toe en maakten zo een eind aan de EK-droom van Boehlé en Van de Velde.