Hulst heeft extra publieksbalie geopend voor paspoortencontrole

"Het kan best zo zijn dat die 1800 die bij ons gecontroleerd moeten worden allemaal in orde zijn. Dat weten we niet." In heel Nederland zijn er 5000 foute reisdocumenten. In Zeeland moeten er 22.000 paspoorten en identiteitskaarten worden gecontroleerd.

In theorie lopen er in onze provincie dus 220 mensen rond met een fout paspoort. De vraag is nu: wie heeft deze? Bij de gemeente Hulst kwamen al 123 mensen naar het gemeentehuis voor de check. Van die 123 mensen had er niemand een fout reisdocument.

Goed controle is belangrijk

"Ja, ik vind het wel belangrijk dat ze dat goed controleren. Want zonder die kaart moet je niet ver weg gaan denk ik", zegt een mevrouw die haar ID komt laten controleren. "Ik wil ook dat het goed is, want je zit hier vlakbij België. Dan moet je die kaart altijd bij hebben."

Maar niet alleen voor een tripje naar onze zuiderburen is een goed reisdocument handig. "Het zou vervelend zijn als je er op Schiphol uit wordt gepikt. Dan sta je daar, en het is al zo druk met de vakanties nu ook." Gelukkig voor deze vrouw was er met haar document niets aan de hand en kan ze dus zonder zorgen op vakantie. Alhoewel? "Ik ben al weg geweest."

