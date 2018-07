Eindelijk een zwempoeltje bij de Brouwersdam

Veel stranden hebben het dankzij moeder natuur gratis en voor niets, het strandpaviljoen aan de Brouwersdam moest er meer moeite voor doen. Paviljoen-eigenaar Maarten Vermeer is trots op het eindresultaat: "Beter laat dan nooit, zeggen we maar. Ik ben heel blij dat het zwempoeltje er weer is, vooral voor de kinderen!"

Twee jaar geleden groef Vermeer op bijna dezelfde plek ook een zwempoeltje af, maar werd toen op de vingers getikt door de gemeente. Na twee jaar wachten werd zijn aanvraag via de officiële kanalen goedgekeurd.

Maarten Vermeer bij zijn eigen zwempoeltje aan de Brouwersdam (foto: Omroep Zeeland)

Donderdagochtend lag er alleen maar zand recht voor het strandpaviljoen. Een kleine vier uur later was het zwempoeltje geboren én er werd al meteen gebruik van gemaakt. "Er wordt hier veel aan extreme sporten gedaan op het strand, dit poeltje is een fijne plek voor kinderen", legt Vermeer uit.

Zelf hoeft hij nauwelijks iets aan onderhoud te doen, het water wordt van nature ververst. En aan het eind van de zomer gaat het poeltje weer dicht. Maar eerst mogen hij en alle andere badgasten een zomer lang genieten van het zwempoeltje aan de Brouwersdam.