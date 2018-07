Nabestaanden herdenken geëxecuteerde verzetsstrijders

Van alle Zeeuwse verzetsmensen, die tot de Groep Van Beest uit Middelburg hoorden, was familie naar de plechtigheid gekomen. Via een oproep in de krant werden buiten Zeeland nabestaanden van Werner van Doornick en Johan van Pienbroeck gevonden. Die twee woonden in Middelburg en studeerden samen in Delft.

Vanuit Walcheren was familie aanwezig van Kees Sturm uit Middelburg, Gerard de Pagter uit Middelburg en Jacob Brasser uit Westkapelle.

Onder meer vijf Zeeuwse verzetshelden worden herdacht, ze werden 75 jaar geleden geëxecuteerd op de heide bij Leusden. (foto: Omroep Zeeland)

'Nu echt afscheid genomen'

De plechtigheid begon een wandeling over de Leusderheide naar de plek waar na de oorlog honderden lichamen werden gevonden in massagraven. Na toespraken werd de familie in staat gesteld om bloemen en kransen te leggen in de nog aanwezige kuilen.

Het was voor de dochter van Kees Sturm en de neef van Jacob Brasser een taaie middag. Joan van Dijk-Sturm en Jo Theune voelden allebei de zwaarte van de situatie nu ze op precies dezelfde plek als de veroordeelde mannen stonden. Ook de aanblik van de kuil, ook al was die leeg, bracht emoties bij beiden naar boven.

Maar allebei zeiden blij te zijn dat ze gekomen waren: "We hebben nu echt afscheid kunnen nemen."