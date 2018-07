Deel dit artikel:











'Plotseling stond er een auto in de gang'

In IJzendijke is gisteravond een dronken automobilist een woning aan de Oranjedijk binnengereden. De bewoonster was thuis, maar bleef ongedeerd.

Ongeluk in IJzendijke (foto: HV Zeeland) Het ongeluk gebeurde rond 22.45 uur. De auto raakte bij de kruising met de Bosdijk eerst een heg en schoot vervolgens door naar de lagergelegen woning. De gevel raakte zwaar beschadigd, evenals de auto. Volgens de politie stond de bewoonster juist in de gang, toen er plotseling een auto naar binnenreed. Ze raakte niet gewond, maar is enorm geschrokken. Uit een blaastest bleek dat de bestuurder, een 36-jarige inwoner uit de gemeente Sluis, teveel alcohol had gedronken. Hij mocht zijn rijbewijs direct inleveren bij de politie.