Jonge vrouw vermist op Domburgse strand

De politie is op zoek naar een 19-jarige vrouw. Ze werd afgelopen nacht voor het laatst gezien op het Domburgse strand. De vrouw is door haar vriendin als vermist opgegeven. Rond 02.00 uur raakten ze elkaar kwijt op het strand.

De politie heeft vanmorgen een Burgernet-bericht laten uitgaan.

Op het strand van Domburg is inmiddels een zoekactie opgestart. Ook de verschillende reddingsposten zijn over de vermissing ingelicht. De politie kijkt nog naar de mogelijkheid om een helikopter in te zetten.

De politie heeft het volgende signalement van de vrouw naar buiten gebracht. Ze is 1.60 meter, heeft halflang donkerbruin haar. Ze droeg een wit topje, witte sneakers en een spijkerbroek. De vrouw verbleef als toerist in Domburg.