Vrouw (19) weer terecht na zoekactie op Domburgse strand

De politie liet tegen 11.00 uur weten dat ze in goede gezondheid was aangetroffen in Domburg. De politie wil verder geen details geven.

Vanaf 09.00 uur werd op het strand van Domburg gezocht naar de jonge vrouw. Voor de zoekactie werd ook een helikopter ingezet.

Zoekactie op Domburgse strand (foto: Omroep Zeeland)

De 19-jarige vrouw was afgelopen nacht na een feestje in een café in Domburg met een groepje richting het strand gelopen. Volgens één van aanwezigen waren ze bij het oplopen van de trap naar het strand nog compleet, maar boven aangekomen was de vrouw opeens verdwenen. Het groepje heeft de vermissing zelf ook bij de politie gemeld.

