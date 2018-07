Deel dit artikel:











Drie aanhoudingen na dumpen hennepafval bij milieustraat

In drie woningen in Middelburg heeft de politie gisteren drugs, wapens en munitie in beslag genomen. Drie mensen zijn aangehouden. De politie kwam hen op het spoor nadat iemand hen had gezien bij de milieustraat.

Bij de huiszoeking werden een boksbeugel en een stroomstootwapen gevonden (foto: Politie Zeeland) Een getuige had gezien dat er spullen werden afgegeven die bij een hennepkwekerij horen. Toen agenten gingen kijken, vonden ze twee mannen bij een aanhangwagen gevuld met stekbakken, plantenbakken, grondzeil, luchtslangen en filterdoeken. De mannen waren al eerder in verband gebracht met verboden middelen. Vuurwapens Bij drie woningen aan de Meanderlaan werd onderzoek gedaan. In twee woningen werden spullen gevonden waar hennep mee geteeld kan worden. Een fraude-inspecteur ontdekte dat er stroom werd gestolen. In de derde woning werden softdrugs, twee vuurwapens, een boksbeugel en een verborgen stroomstootwapen gevonden. Twee mannen (30 en 45 jaar) en een vrouw van 37 jaar uit Middelburg zitten vast in cellencomplex Torentijd.