Voormalig mijnendepot Veere open voor publiek

Het mijnendepot, een rijksmonument vanwege de bijzondere betonconstructie, is een overblijfsel uit de Eerste Wereldoorlog. Op het terrein bevindt zich het eigenlijke magazijn, een kantinegebouw, twee bunkers en een aanlegsteiger.

Tijdens de excursie worden de bezoekers door historicus Wim Kuypers rondgeleid door het mijnendepot en wordt er iets verteld over de bijzondere architectuur van het gebouw. Daarnaast krijgen de bezoekers een beeld over waar het mijnendepot voor werd gebruikt en wat zeemijnen in de Eerste Wereldoorlog betekenden voor Veere en Zeeland.

Verspermijnen

Zeemijnen werden in die tijd 'verspermijnen' genoemd en bestonden eigenlijk al voor de Eerste Wereldoorlog. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog kwam het gebruik pas echt tot ontwikkeling.

Excursieleider vertelt iets over het gebouw (foto: Omroep Zeeland)

Materiaalopslag

Het magazijn was tot de Tweede Wereldoorlog in gebruik bij de marine voor de opslag van mijnen. En na de oorlog gebruikte de marine het voor materiaalopslag. De laatste decennia staat het pand leeg en zijn er weinig sporen meer terug te vinden van het doel waarvoor het magazijn ooit werd gebouwd. In 2010 heeft de gemeente het depot gekocht. Sindsdien wacht het op een nieuwe bestemming. De aanlegsteiger is eigendom van Rijkswaterstaat.

Het mijnendepot in Veere (foto: Museum Veere)

Er is de laatste jaren nagedacht over een nieuwe invulling van het complex. In 2010 heeft de Stichting Boei een onderzoek gedaan naar eventuele herbestemming, maar dat heeft geen concreet plan opgeleverd. In 2015 is de stichting opnieuw een onderzoek gestart en ook dit heeft tot nu toe niets opgeleverd. De gemeente Veere denkt momenteel na over verkoop.

Grote belangstelling

Vanwege de grote belangstelling zijn alle excursies al bijna uitverkocht. Daarom wordt er nog een extra excursie gepland om meer mensen de kans te geven om ook eens een kijkje te nemen in dit bijzondere gebouw.

Meer informatie is te vinden op de website van het Museum Veere.