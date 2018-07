Deel dit artikel:











Brand in het dak van café in Colijnsplaat

De brandweer is zaterdag met verschillende wagens uitgerukt naar een brand in het dak van een café aan de Voorstraat in Colijnsplaat.

Brand in Colijnsplaat (foto: HV Zeeland) Rond 11.45 uur kwam de brandweer in actie. Vanuit Colijnsplaat en Kamperland kwamen tankautospuiten en de brandweer van Goes leverde een ladderwagen. Met behulp van die ladderwagen is het dak verder geïnspecteerd. De brandweer heeft na het blussen verschillende panden naast het café geventileerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt.