Autobrand zorgt voor files bij Westerscheldetunnel

Brand op tunnelweg bij Terneuzen (foto: Eline Evers)

De eerste melding van de brand op de weg (N62) kwam om 13.36 uur binnen. Kort daarop werd de Westerscheldetunnel in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. De brandweer had de autobrand snel onder controle. Ook moest een deel van de berm worden geblust.

De Oostbuis (in de richting van Borsele) is sinds 14.30 uur weer open. De Westbuis (in de richting van Terneuzen) kon rond 15:20 uur weer door het verkeer worden gebruikt.