Bij GOES vinden ze handhaving nog steeds een vies woord

GOES verbaasde vorig seizoen vriend en vijand door in hun eerste jaar als hoofdklasser meteen naar de Derde Divisie te promoveren. Daarnaast won het ook nog voor het eerst in clubgeschiedenis de districtsbeker. Een uitstekend jaar dus, maar dat betekent niet dat GOES dit jaar achterover gaat leunen. "Wij gaan dit jaar 34 wedstrijden spelen, alleen al in de competitie, we moeten vol aan de bak", zegt Veenstra.

Veenstra wil ook dit seizoen het maximale uit zijn ploeg halen. "Handhaven zou mooi zijn en daar moeten we ook vol voor gaan." In de ideale wereld is handhaving de doelstelling voor GOES, maar Veenstra vindt handhaven, net als vorig jaar, nog steeds een vies woord. "Ik wil ook op dit niveau ons eigen spel spelen en dan kijken we tijdens het seizoen wel of we de doelstelling bij kunnen stellen."

Panathinaikos

Deel van de voorbereiding is natuurlijk het spelen van oefenduels. Aanstaande woensdag staat er een bijzondere vriendschappelijke wedstrijd op het programma; tegen de Griekse topclub Panathinaikos. "Het is nog steeds een ontzettend grote club die veel successen heeft geboekt. Bij mij zijn nog een aantal jongens op vakantie, maar voor mij gaat het meer om de prikkel die de groep krijgt. Die kan je beter krijgen tegen zo'n club met veel toeschouwers aan de lijn als op een training op een kunstgrasveld."