Tennissen in een kooi: nu ook in Zeeland

Voorzitter Peter Tazelaar van De Boskreek vindt de komst van de padelbaan heel belangrijk voor zijn vereniging. "Het aantal leden loopt terug, en dan vooral het aantal jeugdleden", zegt hij. "Met deze nieuwe baan hopen we weer jongeren naar onze vereniging te halen. Het is in Spanje al een ontzettend populaire sport, bijna net zo populair als voetbal."

Minder technisch

Jordy Engelaar geeft al les in de nieuwe sport. "Het is iets minder technisch dan tennis", zegt hij. "En daarom heel geschikt voor kinderen. Ze kunnen veel sneller al een aardig balletje slaan." Padel wordt gespeeld met speciale rackets - die iets kleiner zijn dan een tennisracket - op een baan met glazen wanden. Die mogen ook bij het spel gebruikt worden.

Padel in Breskens (foto: Omroep Zeeland)

De geschiedenis van padel gaat terug naar 1890. In dit jaar werden Engelse schepen aangepast om passagiers te vermaken met een verwante sport van tennis. In 1924 introduceerde de Amerikaan Frank Beal de sport in de parken van New York en gaf het de naam "Paddle Tennis" vanwege de peddels waarmee deze sport werd gespeeld. Via (Latijns-)Amerika verspreidde de sport via Spanje de rest van Europa. Het is één van de snelstgroeiende sporten in Nederland. bron: padelwereld.nl

Breskens heeft de eerste

De Boskreek is de eerste tennisclub in Zeeland met een padelbaan. Op andere plaatsen in de provincie wordt al wel gesproken over de aanleg van deze banen maar ze zijn er nog niet.