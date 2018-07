Familie Kustermans rijdt voor Kyra door Europa: 'alles voor de trekkertrek'

De 17-jarige Kyra kreeg de trekkertrek met de paplepel ingegoten. Haar vader Martin sleepte de ene na de andere prijs in de wacht en nam de rest van zijn gezin mee op sleeptouw. Toen Kyra oud genoeg was, besloot ze ook te beginnen. "Het is zo leuk dat je dit met de hele familie kan doen."

Vrouw met power

In Aagtekerke verschijnt ze als een van de eersten aan de start. Door de omroeper werd ze aangekondigd als een vrouw met power. Er zijn bijna geen andere vrouwen die meedoen aan de trekkertrek. "Je ziet veel mensen wel even verbaasd kijken als ik mijn helm afzet", lacht Kyra, "maar de mensen vinden het wel heel leuk."

Nét niet

Het is vooraf nog even spannend of Kyra wel van start kan gaan. Haar trekker heeft vorige week in Frankrijk nogal wat schade opgelopen. Daar is niks van te merken tijdens de wedstrijd, maar toch weet ze de finish nét niet te halen. "Helaas", verzucht haar moeder Carole.

Veel tijd om te treuren is er niet. Er moet snel ingepakt worden, want vanavond moet er nog in Noord-Duitsland gereden worden. Morgen staat er nog een demonstratie in België op het programma. "Je moet veel rijden, maar dat is het allemaal waard."