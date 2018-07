Vader hoopt Van der Poel te verrassen op NK mountainbike

Milan Vader in actie op zijn mountainbike (foto: Orange Pictures)

Vader over zijn kansen op het NK mountainbike

Vorig jaar pakte Vader een bronzen medaille op het NK, maar toen had hij veel pech door een gebroken ketting in de beginfase van de wedstrijd. Daarvoor wil hij nu revanche. "Natuurlijk is Van der Poel mijn grootste concurrent, maar hij kan ook een slechte dag hebben. Het Nederlands kampioenschap is ook een wedstrijd op zichzelf."

Olympische Spelen

Vader is op de wereldranglijst de tweede Nederlander na Mathieu van der Poel. Als Nederland met twee mountainbikers naar de Olympische Spelen wil over twee jaar is het zaak dat Nederland in de top-7 van het landenklassement staat. "Op dit moment staan we vijfde dus dat is goed, maar ik moet zelf nog wel veel punten halen om te klimmen in het individuele klassement."

Daarin staat Vader nu op de vijftigste plek. "Maar ik wil stijgen naar de top-40, want dan krijg ik een betere startpositie bij de wereldbekerwedstrijden en dan is mogelijkheid groter om punten te halen."

Tim (links) en Mick van Dijke staan ook aan de start morgen (foto: Omroep Zeeland)

Naast Vader doen er nog meer Zeeuwen mee aan het Nederlands kampioenschap. Bij de dames zal de uit Zierikzee afkomstige Anne Terpstra aan de start staan. Bij de junioren doen de tweelingbroers Tim en Mick van Dijke uit Colijnsplaat mee.